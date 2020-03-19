Арендаторам госимущества дали отсрочку по оплате

Правительство ввело дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — премьер Михаил Мишустин сообщил, что «на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество». Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего предпринимательства, в том числе налоговые и таможенные, передает РБК.



Также Мишустин заявил о намерении предоставить отсрочки по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

18 марта сообщалось о намерении правительства предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.