Биньямина Нетаньяху обвиняют в использовании эпидемии для сохранения власти

После того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет министров приняли ряд мер по пресечению распространения нового коронавируса, оппозиция начала обвинять его в использования кризиса, связанного с заболеванием, чтобы укрепить свою власть и подорвать демократические основы страны. Об этом сообщает Associated Press.

Нетаньяху смог отложить на май уголовный процесс, в котором его обвиняют в коррупции. Его министр юстиции объявил посреди ночи за день до начала разбирательства чрезвычайное положение в судебной системе, ссылаясь на меры против распространения коронавируса.

Также без обсуждения с парламентом было утверждено поручение службе внутренней безопасности «Шин Бет» начать развертывание технологий телефонного наблюдения за зараженными гражданами, чтобы помочь сдержать распространение COVID-19. Это решение вызвало широкую критику со стороны законодателей и групп за гражданские права, и его намереваются оспорить в Верховном суде.

Заблокирована возможность для парламента, в котором Нетаньяху не имеет большинства сторонников, принять закон, направленный на отстранение премьер-министра от должности. В среду, 18 марта, спикер парламента Юлий Эдельштейн, член партии Нетаньяху «Ликуд», внезапно отложил заседание Кнессета, так как собрания на фоне распространения коронавируса запрещены.

Президент Реувен Ривлин, который ранее предложил конкуренту Нетаньяху Бени Ганцу попробовать сформировать новое правительство, после произошедшего предупредил, что существует угроза демократической системе страны.

К гражданам Израиля обратился также бывший министр финансов, один из лидеров оппозиции Яир Лапид. «В Израиле нет судебной власти. В Израиле нет законодательной власти. Существует только неизбранное правительство, которое возглавляет человек, проигравший выборы. Это можно назвать многими именами, это не демократия», — сказал он.

Либеральная газета Haaretz написала, что «под прикрытием борьбы с распространением коронавируса временный премьер-министр Биньямин Нетаньяху концентрирует все больше и больше власти в своих руках».