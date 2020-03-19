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ЦБ стабилизирует экономику за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния

19.03.2020

Начало продажи валюты из Фонда национального благосостояния необходимо для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк и начнется с 19 марта, сообщили в ЦБ. Однако Банк России за счет этой операции намерен усилить стабильность экономики на фоне низких цен на нефть.

«Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже $25 за баррель марки Urals», — говорят в ЦБ. Если цена нефть марки Urals будет превышать $25, операции с валютой будут приостанавливаться.

Отмечается, что данные операции лишь дополнят стандартные операции по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке.

«ЦБ начал продажи валюты для поддержания курса рубля. Решил попробовать еще раз наступить на те же грабли. Похоже, уроки 2008-го и 2014-го окончательно забыты», — отмечает экономист Сергей Алексашенко.


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