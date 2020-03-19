Юристы, политологи и экономисты заявили о дисфункции Конституционного суда

После того как Конституционный суд признал поправки в Конституцию не противоречащими ее первой, второй и девятой главам, юристы, политологи и экономисты считают необходимым проведение независимой общественной конституционно-правовой экспертизы, так как работоспособность КС вызывает сомнения. Заявление экспертов размещено на «МБХ Медиа».

«Предложенная в настоящий момент псевдореформа («реформа-спойлер») не только не разрешает реальных проблем действующей Конституции, но, напротив, окончательно заводит конституционный процесс в тупик. Помимо всего прочего, поправки окончательно и бесповоротно выводят президента из системы разделения властей и ставят его над исполнительной, законодательной и судебной властями, подрывая тем самым закрепленные в Конституции принципы республиканизма (народовластия)», — говорится в заявлении. Эксперты считают, что это более серьезная проблема, чем «обнулении сроков».

По их мнению, «в Конституцию сознательно вносятся неустранимые противоречия, разрушающие ее единство и ценностно-правовой характер». Чтобы изменить ситуацию, общество «должно вернуть себе контроль над конституционным процессом и организовать собственную конституционно-правовую экспертизу».

Авторы заявления призывают общественность, политические организации и юридическое сообщество к открытой альтернативной дискуссии.

«Конечной целью этой дискуссии должна стать выработка конституционно-демократической федералистской платформы по вопросу о будущем государственном устройстве Российской Федерации, в том числе — об оптимальном, отвечающем закрепленным в Конституции принципам республиканизма и федерализма, механизме взаимодействии ветвей власти в России, а также механизме взаимодействия федерального центра, субъектов федерации и органов местного самоуправления», — говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что эта некорректно решенная задача при принятии действующей Конституции привела к тому, что российская республика трансформировалась в самодержавную президентскую монархию.

Под заявлением подписались юристы, профессоры ВШЭ Ирина Алебастрова, Евгений Гонтмахер, Александр Оболонский, Илья Шаблинский, историк, политолог, академик РАН, профессор, МГУ, МГИМО, РГГУ Юрий Пивоваров, адвокат Антон Дрель, профессор Мичиганского университета Екатерина Мишина, политолог Кирилл Рогов, политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.