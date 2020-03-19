Падение рубля заняло второе место среди валют развивающихся рынков

С начала 2020 года рубль снизился относительно доллара на 20,5% из-за падения цен на нефть. Хуже среди стран с развивающимися рынками ситуация только в Мексике, где песо в сравнении с американской валютой потерял 21%, сообщает Bloomberg. На третьем месте Колумбия, песо в которой потерял 20,4%.

18 марта цены на нефть марки Brent снизились почти до $27 за баррель — самого низкого уровня практически за 17 лет. С начала года снижение составило порядка 60% из-за ограниченного спроса вследствие коронавируса и ценовой войны из-за разногласий Саудовской Аравии и России по вопросу ограничения добычи нефти.

Только за март рубль упал более чем на 15% по отношению к доллару. Российские облигации в национальной валюте показали третий худший результат среди 25 развивающихся рынков индекса Bloomberg Barclays. Поэтому аналитики сомневаются, что Центробанк РФ снизит 20 марта ключевую ставку.