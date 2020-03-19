Хакеры сообщили о заказанном ФСБ кибероружии

Версии программы «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18» смогут заражать «умные устройства» и обрушивать через них серверы. Это может привести к блокировке интернета в целой стране. При этом, согласно похищенным хакерами документам, кибероружие должно в основном (на 95%) использовать для заражения IP-камеры и цифровые видеорекордеры. Считается, что «умные» устройства взламываются проще, так как их владельцы почти никогда не меняют заводские пароли.
«Мощная атака нескольких сотен тысяч машин способна сделать сайты социальных сетей, файлообменников недоступными в течение нескольких часов. Атака на национальные DNS-серверы может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране», — говорится в документации. А так как программа должна использоваться для заражения видеооборудования, хакеры считают, что «Фронтоны» могут использоваться для «шпионажа за всем миром».