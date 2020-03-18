Российские суды ограничат рассмотрение дел

Суды в России ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующее постановление принял президиум Верховного суда.

«Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по Почте России. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощенного производства. Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», — говорится в документе.

Постановление действует с 19 марта по 10 апреля.