Нефть марки Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $27 за баррель. По состоянию на 16:29 мск баррель Brent торговался по $26,68. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57% до уровня $24,44, передает РБК Еще в январе цена барреля Brent превышала $71. Но на фоне эпидемии нового коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть начала дешеветь, и за 2,5 месяца ее стоимость снизилась более чем на $40.

«Ведомости» отмечают, что падающая цена на нефть также отразилась на курсе рубля к мировым валютам. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до 79,95 руб., к евро — до 87,66 руб. Аналитики Bloomberg ранее говорили, что из-за привязанности к стоимости нефти рубль может ослабеть к доллару на 30%.