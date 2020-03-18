«Евровидение-2020» отменили

Музыкальный конкурс песни «Евровидение» официально отменили из-за пандемии COVID-19.

«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. За последние несколько недель мы исследовали множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни «Евровидение». Однако неопределенность, созданная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов, означают, что невозможно провести живое мероприятие, как планировалось», — сообщают организаторы.

Организаторы и город Роттердам продолжат переговоры о проведении конкурса «Евровидение» в 2021 году.

Напомним, что от России на конкурсе должна была выступить группа Little Big.