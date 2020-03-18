ФСИН запретил свидания с заключенными и арестованными из-за коронавируса

Временный запрет на длительные и краткосрочные свидания в колониях и следственных изоляторах ФСИН России введен с 16 марта как мера предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Также в учреждения уголовно-исправительной системы запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и тех, кто в течение последних 14 дней побывал в странах «с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что в тюрьмах Италии после запрета на свидания с заключенными в начале марта начались бунты, сообщало «Радио Свобода».

Власти Ирана, по данным Reuters, временно освободили 85 тыс. заключенных, чтобы избежать распространения коронавируса. В США заключенные, а также общественные защитники и адвокаты просят освободить или перевести под домашний арест из тюрем пожилых людей, чтобы избежать их заражения, сообщает Associated Press.