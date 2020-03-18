Путин принял отставку замглавы ФСИН Максименко

Освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Он курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта, говорится в сообщении ведомства.

Максименко часто давал комментарии прессе по вопросам деятельности ФСИН. Он подал в отставку в ноябре после назначения на должность главы ФСИН Александра Калашникова. Он также сказал, что больше не будет давать комментарии СМИ, потому что ему стыдно за коллег: «Вот пример: начальник колонии головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти».