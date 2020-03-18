Владимир Гельман: «Недостойное правление» и коронавирус

Эпидемия COVID-19 разразилась в разгар подготовки американского издания моей книги "Недостойное правление": политика в современной России" и стала своего рода тестом на негативные эффекты описанных в ней пороков российского политико-экономического порядка. Мой пост - не о голосовании по поправкам к конституции на фоне эпидемии, а о других, менее заметных встроенных механизмах, которые делают российский ответ на экзогенный шок куда менее эффективным, чем он мог бы ожидаться для страны со сходными проблемами в сфере здравоохранения.

Первый из этих механизмов - "вертикаль власти": команды идут только сверху, нет делегирования полномочий ни по горизонтали, ни по вертикали. Поэтому те меры, которые были приняты властями ранее и теперь неактуальны, некому отменить, а новые меры, которые нужно вводить в действие "здесь и теперь", требуют многочисленных согласований и принимаются с большими задержками или не принимаются вовсе. Второй механизм - "зарегулированное государство", которое предполагает избыточную плотность и низкое качество регулирования на фоне широкой дискреции многочисленных контрольных органов, что провоцирует всех исполнителей к тому, чтобы минимизировать риски, связанные с отчетностью и всевозможными проверками. Характерно, например, что ответом на эпидемию со стороны налоговой службы становится сокращение выездных проверок бизнеса, чтобы не заразить налоговиков, а не приостановка механизма проверок в принципе (это облегчило бы жизнь огромному количеству людей, у которых и без того сейчас ситуация очень непростая). Для администраторов вузов, которые переходят на дистанционное обучение, главная забота сейчас - не онлайн-занятия как таковые, а то, как отчитаться за них потом перед Рособрнадзором, и т.д.

Поэтому теоретические ожидания говорят о том, что мы, скорее всего, станем свидетелями большого количества провалов в управлении, вызванных не только и не столько политическим умыслом (как в случае с голосованием), сколько "заточенностью" всей государственной машины на извлечение ренты и сохранение статус-кво. С точки зрения исследователя, наблюдать и анализировать эти провалы - задача весьма полезная для научной работы. С точки зрения гражданина, эти провалы могут усугубить масштаб проблем в ходе кризиса, с которыми уже сталкивается и столкнется в обозримом будущем наша страна.

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