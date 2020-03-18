Генерала СК Дрыманова суд приговорил к 12 годам колонии

Мосгорсуд приговорил экс-главу управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии и штрафу в размере 196 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток, передает ТАСС. Суд лишил Дрыманова звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение пяти лет.

Дрыманова задержали в Москве сотрудники ФСБ. Его сочли причастным к получению взяток от криминальных структур — так, он получил деньги за освобождение из СИЗО подручного авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова. Бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров говорил, что заплатил своему начальнику €9850 за покровительство и назначение на должность.

