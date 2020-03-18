После внесения поправок Конституцию станет сложнее понять

Язык, которым пишутся российские законы, каждый год усложняется, и если сейчас Конституция является в отечественном законодательстве одним из самых простых для понимания текстов, то при внесении поправок это может измениться. Об этом говорится в исследовании Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, передает «КоммерсантЪ».

По мнению авторов исследования, сейчас язык российского законодателя в среднем в десять раз превышает по сложности литературный. В среднем современный закон в 2,5 раза длиннее, чем в 1991 году. Ученые критикуют законотворцев за отказ от введения сокращений и использования таблиц. Иногда даже математические формулы описываются словами.

В 1991 году в законах было 5,4% глаголов, а по итогам 2019 — лишь 3,8%. В художественной литературе этот показатель составляет примерно 19%. А отношение количества зависимых слов к общему количеству существительных в современных законах составляет 3,69 (в 1991 году — 2,9). Этот параметр показывает сложность текста. Например, в «Анне Карениной» лишь 1,2 зависимых слова на каждое существительное. Количество причастных оборотов на предложение в законах в среднем — 0,48. Для сравнения в романе Алексея Иванова «Географ глобус пропил» их 0,02.

Интегральный индекс сложности текста некоторых российских законов достигает 65, а в среднем составляет 40. С момента принятия в каждый закон примерно 20 раз вносились изменения, и каждое из них увеличивало индекс сложности на 0,1 пункта. VI созыв Госдумы (декабрь 2011 — сентябрь 2016) усложнил язык законов на 2 пункта, а V созыв — на 1,6.

По словам замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергея Плаксина, 77 российских законов сложнее текстов Иммануила Канта, и простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно. В том числе закон «О госуслугах» доступен очень немногим.

Что касается Конституции, то сейчас ее индекс сложности составляет 24 пункта, но в случае внесения изменений он возрастет до 26,2, а самый длинный абзац станет больше на 60 слов. Однако главный закон даже в измененном виде будет в 1,5 раза проще федеральных. По сложности Конституция сейчас занимает 589-е место из исследованных 592 законов, а после внесения поправок переместится на 586-е место.