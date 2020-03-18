Цена нефти Brent упала ниже $28

Цена нефти Brent потеряла 2,5% и опустилась до $27,93 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с января 2016 года, отмечает РБК. Стоимость нефти марки WTI снижается на 3,93% — до $25,93.



От более сильного падения цены удерживает решение ряда стран, в том числе США и Китая, увеличить запасы сырья в свои стратегические резервы, говорят аналитики Нордеа Банка.



Котировки нефти начали падать после разрыва сделки ОПЕК+ по сокращению производства сырья и последовавшего за ним снижения отпускных цен со стороны крупнейших экспортеров, в первую очередь Саудовской Аравии. Учитывая отсутствие продления сделки ОПЕК+, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок сырья может ожидать снижение цен, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, рассказал главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

