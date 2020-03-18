Слушателей не пустили в суд по делу иеговиста

Приставы Псковского городского суда, сославшись на защиту от коронавируса, не пустили слушателей на заседание по делу местного иеговиста. На процесс отказались допустить даже дочь обвиняемого в организации и финансировании экстремисткой организации 61-летнего Геннадия Шпаковского, передает портал «Север.Реалии». В зал смогли войти только прокурор, обвиняемый и его адвокат.

«Сказали, что специальное распоряжение из-за эпидемии коронавируса. Мы хотим быть рядом и узнать, как проходит заседание. У нас ни у кого нет признаков ОРВИ. Посмотрите, у нас некоторые в масках, мы в них и сидеть в зале были готовы. Больные мы бы и не пришли», — рассказали верующие.

В пресс-службе суда подтвердили, что слушателей не пустили из-за коронавируса, и отметили, что в каждом конкретном случае решение о допуске принимается председательствующим судьей.«Свидетелей Иеговы» Верховный суд России признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность.