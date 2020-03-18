Приговор избившему заключенного сотруднику ярославской ИК-1 отменен

Ярославский областной суд отменил приговор бывшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову, который ранее получил 3,5 года колонии общего режима за избиение заключенного Хасдина Муртазалиева. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

В суде Яблоков заявил, что применять насилие к отбывающим наказание ему приказал заместитель начальника колонии Игит Михайлов. При этом свою вину он признал и сотрудничал со следствием. После решения облсуда дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда.

19 марта облсуд будет рассматривать апелляции по приговорам бывших коллег Яблокова по ИК-1 — Романа Оныпа и Владислава Писаревского, которые получили по 4 года условно.

Яблоков также проходит обвиняемым в большом «ярославском процессе», связанном с пытками Евгения Макарова.