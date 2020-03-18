Путин оценил долю среднего класса в России в 70%

Более 70% граждан России относятся к среднему классу, уверен президент Владимир Путин. По его словам, «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. В интервью ТАСС Путин пояснил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

«Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал Путин.

Таким образом, в России к среднему классу можно отнести тех, кто получает около 17 тыс. руб., следует из слов президента.

В отчете Мирового банка сообщается, что в России существует собственно средний класс, выше которого идут уже богатые люди, и средний класс, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности, но ниже минимального уровня потребления так называемого «среднего класса мирового уровня». Это видимо и имел в виду Путин. При этом средний класс мирового уровня определятся как группа населения, способная покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование.

70% россиян — это средний класс, потому что живут в месяц на 17 тысяч, а то и больше. Так считает пожизненный Путин. Он всерьез, потому что последние 20 лет не ходит в магазины. Тем временем доллар уже 77, евро 85. Средний класс, гуляй на 200 евро, ни в чем себе не отказывай! pic.twitter.com/8QNSZukGQc — Дмитрий Гудков (@gudkovd) March 18, 2020