Евросоюз откроет «зеленые коридоры» на внутренних границах

Страны Евросоюза договорились 18 марта о мерах, которые позволят решить проблемы заторов на внутренних границах, возникших из-за попыток остановить распространение коронавируса. В частности, грузы будут пропускать по «зеленым коридорам», пишет «Интерфакс».

«Слишком много людей застряли на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами. Нам нужны эти грузы для функционирования внутреннего рынка ЕС», — пояснила решение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также из-за закрытия внутренних границ страдают жители ЕС, которые не могут вернуться домой из соседней страны, или не могут попасть на работу. Например, большинство персонала больниц Люксембурга живет во Франции и Германии, и им приходится ежедневно часами стоять в очередях. По словам главы Еврокомиссии, пограничный контроль должен быть «более гибким и более адресным». Однако до полной отмены контроля на внутренних границах «пройдет какое-то время».