Виталий Новоселов о ситуации с коронавирусом в Израиле

Давайте я вам расскажу, что происходит в Израиле.

Мы здесь с начала февраля. Карантинные меры вводились постепенно, сначала только для тех, кто контактировал с зараженными. Затем всех въезжающих в страну стали отправлять на домашний карантин. Отменили сначала крупные мероприятия, потом запретили мероприятия 50+ участников. Распространение вируса не остановилось. Закрыли школы и детские сады, муниципальные и государственные учреждения закрыли для приема посетителей, 80% служащих отправили по домам. Всего этого оказалось недостаточно. Сегодня Минздрав Израиля опубликовал рекомендации в связи с распространяющейся эпидемией коронавируса в стране.

1. Выходить из дома разрешается только в случае необходимости: на работу, за продуктами и лекарствами, за медицинской помощью и в других крайних случаях.

2. Запрещено посещение парков, детских площадок, пляжей, бассейнов, библиотек, музеев, заповедников и других общественных мест. Разрешаются только семейные выходы из дома с детьми и выгул собак.

3. Запрещено проведение любых кружков, в том числе частных, для любого числа участников. Разрешается проводить спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более пяти человек, которые будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

4. Не следует принимать в доме гостей и посещать родственников и друзей.

5. Пожилым людям и людям любого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется покидать дом.

6. Не рекомендуется в период действия новых распоряжений посещать дантистов. Курьерам следует оставлять пакеты у дверей. На рабочем месте следует сохранять дистанцию в два метра.

Минздрав также призывает ездить в лифте только по одному, избегать использования общественного транспорта (по этому поводу вскоре будут опубликованы отдельные указания).

Разрешается совершать десятиминутные прогулки в уединенных местах.

На сегодняшний день в Израиле зарегистрировано 324 случая заражения. Из них 11 человек выздоровели. Пятеро в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Теперь о России. Достоверных данных о числе зараженных у нас нет. Одно дело число положительных тестов, другое дело число зараженных. Наверное, следует обращать внимание на статистику по внебольничной пневмонии. Но по-моему очевидно, что ситуация в России не лучше, чем в Европе или Израиле, просто Россия в более ранней стадии эпидемии. Поэтому все карантинные меры, которые приняты в Израиле и в других странах, нужны в России и как можно раньше.

Последнее. Мне очень грустно, когда мои призывы к благоразумному и ответственному поведению, к ограничению контактов, отказу от школ и детских садов и офисов, если их не закрывает начальство, общественного транспорта и увеселительных мероприятий воспринимаются как паника. Слушайте, каждый день в Европе умирают сотни людей. Это происходит потому, что с карантином спохватились слишком поздно. Если считать карантин паникой, мы получим то, что случилось в Италии. Поэтому, наверное, лучше поучиться у Израиля?

Берегите себя. Мойте руки и сидите дома.

Источник