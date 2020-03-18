FT: Россия занимается дезинформацией о коронавирусе в Европе

Подконтрольные российским властям СМИ ведут кампанию по дезинформации о COVID-19, чтобы обострить кризис в западных странах. Об этом пишет The Financial Times, передают «Ведомости».

Согласно внутреннему докладу Европейской службы внешнеполитической деятельности, с 22 января в Евросоюзе обнаружено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе от России. Для ее распространения используются фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее эксплуатировали темы, связанные с ситуацией в Сирии и протестами «желтых жилетов» во Франции.