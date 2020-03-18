Руслана Шаведдинова увозят из воинской части

Сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову, которого отправили служить на архипелаг Новая Земля, «дали 10 минут на сборы и куда-то увозят», сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Только что один из сослуживцев Руслана сообщил нам, что Руслану дали 10 минут на сборы и куда-то увозят. Куда — неизвестно. Это может быть другой дивизион, может быть другая часть острова, где нет связи. Может быть что-то еще», — написала она в Twitter.

В конце декабря после обыска в квартире Руслана Шаведдинова его отправили проходить срочную военную службу на Новую Землю. В ФБК отправку Шаведдинова в армию считают незаконной.

