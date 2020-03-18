Политолог Виталий Ковин: Оплаченные волонтеры-наблюдатели

Говорят, что наблюдателям от Общественной палаты во время общероссийского голосования будут платить по 1000 руб. в день. На каждом участке будет как минимум по два наблюдателя. А еще планируют увеличить досрочно-надомное голосование до 5 дней.

А теперь вопрос: «А за чей счет банкет?» И кто именно собирается оплачивать их деятельность? На обычных выборах наблюдателей финансируют партии и кандидаты из своих избирательных фондов, а здесь нет ни того, ни другого. Есть только инициатор — президент и государство как организатор. Хотя нет сомнений, что что-то придумают.

Известно, что на президентских выборах в Перми некоторым наблюдателям от ОП платили за счет программы «отряды мэра» — это летняя трудовая занятость для моложежи. И кстати, а как же тогда заверение (в том числе и на сайте избиркома) о том, что никакая оплата «волонтерам Конституции», из которых и планируется набрать основной корпус наблюдателей, не предусмотрена?

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