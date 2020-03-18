Госдеп США: Россия убила десятки турецких военных

Впервые ответственность за гибель турецких военнослужащих в Сирии США открыто возложили на Россию. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих в ходе военных операций. Мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию, будем продолжать рассматривать дополнительные меры по поддержке Турции и по прекращению насилия в Идлибе и в Сирии», — говорится в сообщении Помпео.

Также США считают ответственным за насилие и гуманитарный кризис в Сирии министра обороны этой страны Али Абдалла Айюба и включили его в санкционные списки. «Его преднамеренные действия с декабря 2019 года помешали установлению режима прекращения огня внутри Сирии. В результате почти миллион человек остро нуждался в гуманитарной помощи в разгар холодной зимы в Идлибе», — отметили в Госдепе.

В ведомстве считают, что силы сирийского президента Башара Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, несут ответственность за «продолжающиеся бомбардировки, которые разрушили школы и больницы и убили мирных жителей, включая медицинских работников и тех, кто оказывал первую помощь», и призывают к «немедленному прекращению бойни и политическому урегулированию сирийского конфликта».