Сэм Клебанов: Сводка из Швеции

С 19 марта Швеция закрывает на 30 дней границы для въезда. Пускать будут только граждан страны, резидентов и людей с особо важными причинами для посещения (дипломаты, медицинские работники и пр., а также людей, доставляющих грузы.

Гимназии, университеты, все образовательные учреждения для взрослых переходят на дистанционное обучение. Создается инфраструктура и законодательство для ухода за детьми медработников и людей на жизненно важных для общества позициях на случай закрытия школ и детских садов.

Крупнейшая (точнее, единственная большая) киносеть страны Filmstaden приостановила работу.

Со вчерашнего вечера только 10 новых случаев. Но тестируют выборочно — только группы риска, тех, кто в тяжелом состоянии и медработников. Реальные цифры стоит, наверное, умножить на 5. Но т.к. общее количество тестов не уменьшилось, то рост, кажется, немного затормозился. По крайней мере, не ускорился.

Чемпионат Швеции по хоккею завершился досрочно без объявления победителей. Главный очаг инфекции — Стокгольм.

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