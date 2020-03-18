В Коми неизвестные обстреляли вертолет, доставляющий топливо на Шиес

Неизвестные шесть раз выстрелили из ружья по вертолету Ми-8, который доставлял топливо из Республики Коми на стройплощадку на станции Шиес. Активисты из лагеря противников мусорного полигона предположили, что это могло быть провокацией против них.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений и о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. По данным СК, вертолет доставлял горючее из города Емвы на станцию Шиес. Инцидент произошел во время полета над территорией Коми. Как предполагают следователи, неизвестные минимум шесть раз выстрелили картечью в борт вертолета. В этот момент на борту находилось четыре человека, они не пострадали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Новая газета» пишет, что в сторону Шиеса выдвинулись несколько автобусов с полицейскими. При этом в самом лагере защитников Шиеса нет оружия. Активисты предположили, что инцидент может оказаться провокацией.

Издание 7х7 сообщает, что 16 и 17 марта вертолет Ми-8 с бортовым номером RA-25590 дважды доставил топливо на стройплощадку запланированного объекта рядом со станцией Шиес. По информации активистов, вертолет принадлежит компании «Геликс», которая базируется в Перми. Во время высадки вертолетную площадку оцепила охрана и силовики.