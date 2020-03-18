Адвокаты: осужденных по «пензенскому делу» неформально допрашивали об убийствах

Силовики пытались допросить без присутствия адвокатов осужденных по делу запрещенной в РФ «Сети»* Андрея Чернова и Максима Иванкина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на защитников фигурантов.

По словам адвоката Станислава Фоменко, к его подзащитному Андрею Чернову оперативники приходили 13 марта. «Пытались провести опрос в связи с предполагаемым убийством под Рязанью Артема Дорофеева и Кати Левченко, — говорит Фоменко. — Об этом визите оперативников адвокат не был поставлен в известность, опросить Чернова пытались без присутствия защитника. Чернов заявил, что ничего про убийства не знает, никаких документов не подписывал».

Защищающий Иванкина адвокат Константин Карташов сказал, что к его подзащитному силовики приходили дважды — 13 и 16 марта. При этом Иванкину намекали, что он может стать подозреваемым в деле об убийстве и пытались получить признательные показания.

Фигурантам по «пензенскому делу» приговоры были вынесены 10 февраля. 21 февраля в СМИ появилась информация о возможной причастности некоторых из них к исчезновению в 2017 году Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Тело Дорофеева было найдено через восемь месяцев, в марте 2020 года следователи подтвердили, что обнаружили и тело Левченко. Адвокаты осужденных по делу «Сети»* отрицают их участие в преступлении.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.