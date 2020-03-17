Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по изменению Конституции, которым определил датой голосования 22 апреля, при этом он допустил перенос срока.

На голосование вынесен следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», передает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Путин отметил, что «в соответствии с законом после издания указа мы должны проводить это голосование не раньше чем через месяц, а можно позднее, причем срок — когда позднее — в законе не обозначен».

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — сказал президент.