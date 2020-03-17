В России коронавирусом заразились уже 114 человек

Число человек, заразившихся коронавирусом в России, выросло до 114. За последние сутки болезнь подтвердилась еще у 21 человека, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Случаи заболевания зарегистрировали в 26 регионах России.

Из всех зараженных 104 случая — завозные, 10 заразились уже на территории страны, передает ТАСС. Пять человек уже выздоровели и выписаны, 109 находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов.



По данным источников «Ведомостей», в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Для населения работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. Введут комендантский час, улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей противоэпидемиологического режима будут задерживать.