Российские министерства могут перейти на удаленку

Перевод на удаленную работу большинства чиновников федеральных министерств и подведомственных учреждений 16 марта попросил проработать на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Рекомендации по переводу чиновников на удаленную работу поручено подготовить к 18 марта министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Также ему «на основе лучших практик» нужно проработать вопрос «сокращения количества совещаний, командировок» и «осуществление постоянного контроля за состоянием здоровья работников». Директору Федеральной службы охраны Дмитрию Кочневу поручено обеспечить проведение правительственных совещаний по видеосвязи. Это означает, что и само правительство может перейти на удаленную работу.

Центробанк переведет максимальное количество сотрудников на работу из дома. Об этом сообщает в Telegram замглавреда журнала Forbes Елена Тофанюк. С журналистами регулятор, а также Центризбирком планируют общаться на онлайн-конференциях. На удаленную работу может перейти и мэрия Москвы. В администрации города также рассматривают варианты по введению городского карантина и отмене движения общественного транспорта.