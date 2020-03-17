Бывший член ОНК Яна Теплицкая: Коронавирус и ФСИН

В Санкт-Петербурге примерно 9000 заключенных, в стране — больше полумиллиона.

При попадании вируса в СИЗО (а он попадет, вероятно, в каждый СИЗО — с конвоиром, медсотрудником или заключенным) его быстро разнесут по всему учреждению: заключенный заразит всех в карантине, куда помещают только прибывших; осужденные из хозотряда три раза в день обходят все камеры с едой; медицинские сотрудники и сотрудники ФСИН должны каждое утро со всеми взаимодействовать. В колониях (и изоляторах типа питерского Горелово), конечно, все еще проще для вируса: в бараках на сотню человек все друг друга заразят, а соседние бараки и локальные зоны заразят на проверке, а при закрытии локальных зон это сделают активисты или сотрудники.

Так что я думаю, что из полумиллиона российских заключенных (и охраняющих их сотрудников) заразятся почти все.

При этом у всех заключенных ослаблен иммунитет (они живут без витаминов и солнца, а у многих людей еще ВИЧ, туберкулез и другие болезни). Так что процент тех, кому потребуется аппарат вентиляции легких, будет выше среднего (каждому двадцатому?). Реанимация — это, видимо, гражданская больница. Для вывоза заключенного в гражданскую больницу требуется четыре конвоира: все время, пока заключенный находится в больнице, эти четыре человека должны быть в его палате или рядом.

Это значит, что большинство таких людей никуда не повезут, и они просто умрут. (Разумеется COVID-19 нет в списке заболеваний, при которых освобождают.)

Что стоило бы сделать? Отпустить большую часть заключенных.

(Что будет сделано? Что угодно, кроме этого. Просто умрет больше заключенных, чем обычно.

Как мы знаем из биографии Хармса, заключенных не освободили даже во время блокады.)

А еще есть центры временного содержания иностранных граждан, где люди ожидают выдворения. Там всегда плохо с медпомощью: иностранным гражданам кроме врача ЦВСИГ лечение положено, только если они помирают совсем. (А еще наверняка испуганные полицейские и судьи туда помещают кашляющих иностранцев.) В общем, и там все скорее всего заразятся друг от друга или от сотрудников, притом что держать там при закрытых границах никого не имеет смысла: все равно, вероятно, выдворение уже невозможно, обычно выдворяют простыми гражданскими рейсами.

А еще есть полиция с ее административными задержаниями и арестами, не дезинфицирующимися камерами и патрульными, которые ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей (и наверняка многие из них уже сами стали разносчиками). Что стоило бы сделать? Как минимум прервать все процедуры, связанные с административными делами, до окончания карантина (включая дела о выдворениях) и не начинать новые.

(Что будет сделано? Что угодно, кроме этого. Задержания и аресты — не то, от чего государство готово отказаться.)

(Извините за экспертное мнение, постаралась не выходить в этом тексте за пределы того, что понимаю.)

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