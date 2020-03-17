Массовые мероприятия ограничат во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала руководство регионов ограничить проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В документе местным властям также предписывается проверить на коронавирус всех жителей, вернувшихся из-за рубежа в течение последнего месяца с симптомами ОРВИ. Губернаторы должны обеспечить проведение анализов и у тех, у кого нет признаков заболевания, и они не контактировали с зараженными.

Власти должны проконтролировать, как юридические лица дезинфицируют помещения и следуют рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса.

