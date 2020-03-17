Каждое второе преступление в России не раскрывается

В России остается нераскрытым каждое второе преступление, признал президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«Вынужден сегодня констатировать, что преступность в стране выросла, увеличилось и количество нераскрытых преступлений. К сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым», — цитирует «Интерфакс» президента.

Обращаясь к прокурорам, он заявил: «Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что, может быть, статистика стала лучше, но если даже посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, то все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году».