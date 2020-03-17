Богатейшие люди продолжают терять миллиарды долларов

Состояние 20 богатейших людей мира сократилось за понедельник на $68 млрд. Это стало результатом того, что фондовый рынок США 16 марта пережил худший день со времен «черного понедельника» 1987 года. Всего за последний месяц состояние двадцатки богачей сократилось почти на $300 млрд из-за влияния коронавируса на рынки, пишет Forbes.

16 марта индекс S&P 500 упал на 12%, а Dow Jones снизился на 13%. Среди наиболее пострадавших, по данным Forbes Real-Time, оказались: основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, потерявший $8,8 млрд; экс-глава Microsoft Стив Балмер (- $6,9 млрд); основатель Oracle Ларри Элисон (- $6 млрд).

В совокупности состояние 20 богатейших миллиардеров из-за коронавируса сократилось на $293 млрд за месяц. Еще 13 февраля, когда индекс Dow Jones достиг рекордного показателя, их совокупное состояние превышало $1,4 трлн. Теперь же оно составляет $1,1 трлн. Сильнее всего за месяц сократилось состояние Бернара Арно, чей холдинг объявил о том, что начнет производить бесплатный антисептик для рук на своих парфюмерных фабриках. Состояние Арно с 13 февраля упало на $29,6 млрд. Акции LVMH за месяц подешевели почти на 30%, падая в цене примерно теми же темпами, что и фондовые рынки Франции в целом.