После того как Минюст США снял обвинения с «Конкорда», директор компании Евгений Пригожин заявил о подготовке ответного иска к Соединенным Штатам.

«В настоящий момент готовится иск «Конкорд против США» за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд, — отмечает Пригожин. — Дополнительно считаю необходимым заявить, что в системе правосудия США кроме полной предвзятости и ангажированности мне удалось встретить всего два положительных момента. Первый — это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй — это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут».

По мнению директора «Конкорда», «правительство США делало все возможное», чтобы обвинить компанию в нарушении законодательства, в том числе «фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия».

Пригожин считает, что если обвинения с компании сняты, то «утверждения «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США», «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом».

Напомним, Минюст США отозвал обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы против «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Консалтинг», так как, по мнению прокуроров, в ходе судебного разбирательства структуры Пригожина пытались и могли получить доступ к конфиденциальной информации.