РПЦ опубликовала инструкции для настоятелей против распространения коронавируса

Патриарх Кирилл разъяснил настоятелям приходов и подворий, а также игуменам и игуменьям монастырей, как следует действовать в условиях угрозы распространения коронавируса: не подавать руки для поцелуев и чаще их дезинфицировать, использовать индивидуальные средства гигиены при совершении таинств и временно закрыть воскресные школы. Инструкция размещена на сайте Московского Патриархата.

Во время таинства Причастия ложку после каждого причастника нужно обтирать пропитанным спиртом платом и окунанием затем ее в воду (которая будет утилизироваться). «Запивку» каждому причастнику необходимо выдавать в одноразовой посуде, а антидор раздавать с помощью одноразовых гигиенических перчаток. Чтобы обтирать уста прихожан, священнослужители должны использовать, «бумажные салфетки с последующим сожжением». Причастникам рекомендуется воздерживаться от лобзания Чаши.

При Крещении после каждого случая необходимо менять и освящать воду, а купель дезинфицировать. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением. Ватные палочки также следует использовать при «общих соборованиях».

Крест по окончании службы не рекомендуется подставлять под поцелуй, а следует возлагать на головы прихожан. Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от подачи руки для целования, а церковную утварь и богослужебные сосуды протирать и тщательно омывать кипятком.

Работа воскресных школ, а также приходских секций и кружков приостанавливается, а соцслужбам приходов, подворий и монастырей по возможности рекомендуется помогать пожилым прихожанам с доставкой на дом продуктов и товаров первой необходимости.

Сотрудникам храмов приходов предписывается чаще дезинфицировать руки, проветривать помещения и обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели общего пользования (например, места для написания записок, свечные ящики и др.), а также дверные ручки и иконы, к которым прикладываются прихожане.

Перед началом дня в храмах должен проходить замер температуры у тех сотрудников, кто взаимодействует с большим числом прихожан.

Самим прихожанам следует объяснять меры предосторожности как трактовку слов «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7), и попросить их в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней не посещать храмы «ради любви к ближним».