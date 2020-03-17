Любовь Соболь объявила о выдвижении в Госдуму

Любовь Соболь заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Госдуму VII созыва по Центральному одномандатному избирательному округу.

«Мы давно привыкли, что российский парламент — не место для дискуссий. Что законы принимаются не для людей, а для узкого круга лиц, получающих от них выгоду. Что решения спускаются сверху и депутату не обязательно иметь свою позицию, достаточно вовремя «правильно» голосовать. Пора отвыкать: мы можем все изменить, если объединимся и будем действовать сообща. Настало время вспомнить, для чего на самом деле нужны депутаты: чтобы работать с запросами граждан, чтобы искать решение проблем, чтобы быть голосом избирателей, с которым властям придется считаться», — говорится в заявлении Соболь.

В декабре 2019 года о намерении избраться в Госдуму говорил другой сторонник Алексея Навального — директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Выборы в Государственную думу России состоятся в 2021 году.