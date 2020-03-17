На акции левых против поправок в Конституцию задержали Сергея Удальцова

В Москве возле здания Госдумы проходит акция против изменения Конституции и обнуления сроков президента Владимира Путина. Мероприятие организовали в виде встречи граждан с депутатами от КПРФ. Собрались около 300 человек, вокруг много полиции, сообщается в Twitter координатора Левого фронта Сергея Удальцова.

Удальцов перед началом встречи заявил, что в условиях распространения коронавируса необходимо перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на сентябрь, совместив его с региональными выборами. После этого у входа в метро сотрудники полиции задержали его за участие в массовом мероприятии. Сам он считает, что в акции не участвовал, общаясь с журналистами на отдалении.

Параллельно у здания Госдумы проходят одиночные пикеты, участники которых по очереди стоят с плакатами «Нам не нужен вечный Путин!», «Нет узурпаторам власти из Кремля!», «Требуем референдум по поправкам в Конституцию!».