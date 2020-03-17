У задержанной в Москве активистки диагностировали черепно‑мозговую травму

Избитая в полиции после задержания в Москве 14 марта активистка Вера Олейникова опубликовала выписку с диагнозом, который ей поставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Согласно медицинскому заключению, у нее выявлена закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей передней стенки лобной пазухи без смещения, ушиб головного мозга легкой степени и другие травмы.

В выписке отмечается, что активистка пострадала во время задержания и ударилась головой о стену.

Олейникову, как и других активистов, задержали 14 марта во время серии одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Девушка держала плакаты «Лутин Пох», «Пересидент», «Путину пора» и другие.