Александр Морозов о карантине в Праге

Для памяти: все развивалось очень быстро. Прошло всего 10 дней с принятия первых мер. 1 марта не было ничего. 5 марта Чехия отменила авиасообщения только с Кореей и Северной Италией. 6 марта было 8 зараженных, через 10 дней - сегодня - их 344.

12 марта правительство сообщило, что начинает действовать, опираясь на закон о чрезвычайном положении (используя отдельные его возможности). 15 марта вечером был введен большой комплекс мер: прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, ограничено передвижение по стране и внутри городов, закрыты университеты, школы, остановлены массовые мероприятия.



Что я вижу 16 марта? Население нашего района - это Винограды - передвигается меньше, чем раньше. Народу меньше, напоминает летние месяцы, когда многие уезжают из города. Сегодня примерно половина людей - в масках, следуют предписанному режиму - выходить в общественные места масках или шарфах. Многие просто поднимают воротники водолазок или курток, заходя в магазин. (общественный транспорт - обязательно, магазины - желательно). Многие соблюдают требование увеличить дистанцию. Конечно, не на 2 метра, но видно, что часть людей старается увеличить дистанцию хотя бы до метра, поэтому пешеходы огибают друг друга по небольшой дуге. Продуктовые магазины работают, остальное все закрыто. МВД разослало письмо о том, что иностранцы, у которых продление вида на жительство пришлось на карантин, не должны волноваться, они остаются в Чехии и сдавать бумаги надо будет после окончания карантина, т.е. 10 апреля.



Темпы пандемии и прогнозы вирусологов заставляют сильно задуматься о том, что все мы можем оказаться на три и более месяцев в условиях чрезвычайного положения. В Китае эпидемия началась в середине декабря и чрезвычайные меры еще не прекращены, три месяца уже прошли. Первые шутливые реакции по части туалетной бумаги и гречки быстро сменяются размышлениями о реальной готовности жить три и более месяцев в карантине ( о детях, о лекарствах, о банкинге, о границах страховой медицины в условиях ЧП, о различных отложенных обязательствах).

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