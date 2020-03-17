Общественная палата Москвы и «Голос» против голосования по Конституции во время пандемии

Общественная палата Москвы попросит Владимира Путина о переносе голосования по поправкам в Конституцию, а «Голос» отмечает негативное влияние введенных против распространения коронавируса мер на подготовку к голосованию.

Комиссия по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы большинством голосов поддержала предложение председателя комиссии Алексея Венедиктова об обращении к президенту Владимиру Путину о переносе голосования по поправкам к Конституции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Венедиктов сообщил в Telegram.

Движение «Голос» считает проведение общероссийского голосования недопустимым как из-за недостатков самой процедуры, так и в связи с распространением в России коронавирусной инфекции.

«Нам не хотелось бы верить в то, что желание власти «протащить» спорные поправки больше, чем ее забота о населении страны», — отмечают в «Голосе».

Серьезному риску подвергнутся члены избирательных комиссий, наблюдатели и журналисты, которые будут находиться на участках. А посещение членами комиссий и наблюдателями престарелых и больных избирателей на дому несет дополнительные угрозы заражения и распространения вируса, уверены авторы обращения.

Отмечается, что из-за коронавируса уже отменили или перенесли выборы мэра Лондона, конституционный референдум в Италии и парламентские выборы в Сирии.