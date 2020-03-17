Макрон сообщил об ограничении въезда в шенгенскую зону

С 17 марта въезд в шенгенскую зону будет закрыт на 30 дней. Об этом сказал в своем телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters. По словам Макрона, ограничение вводится в координации с другими членами Европейского союза.

Президент Франции также сказал, что страна находится в «состоянии войны», и все граждане обязаны до конца месяца находиться в изоляции и покидать дома лишь для приобретения продуктов. Те, кто ослушается — будут наказаны.

Французская армия будет привлечена к транспортировке больных в больницы. Также будет работать военный госпиталь с 30 койками для интенсивной терапии, передает The New York Times.