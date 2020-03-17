Григорий Мельконьянц: КС подстелил Путину соломки

Откровенная конъюнктурщина и никакого государственного подхода. Конституционный Суд не только посчитал конституционным обнуление сроков для действующего президента, но и подстелил еще одну соломку относительно поправки о запрете для президента когда-либо иметь право на постоянное проживание за рубежом, видимо вспомнив о работе в Дрездене. А я все думал, как они будут выкручиваться, когда до дела дойдет:

«Однако наличие у гражданина в прошлом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, могло быть связано с исполнением им обязанностей перед Российской Федерацией или Союзом ССР. Применительно к таким случаям, исходя из целевого назначения соответствующего требования, данное обстоятельство не должно расцениваться как препятствие для занятия должности Президента Российской Федерации».

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