Биржи в США обвалились после слов Трампа о возможной рецессии

На фондовых площадках США произошел третий за последнюю неделю обвал. Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что экономика страны, возможно, движется в сторону рецессии, передает РБК.

«Что ж, это может случиться. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост», — сказал Трамп.



16 марта в самом начале торгов пришлось останавливать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, поскольку индекс пятисот крупнейших компаний США S&P 500 упал на 8%. После возобновления торгов падение продолжилось, но в середине дня акции многих компаний подорожали. К закрытию торгов падение возобладало, и S&P 500 к закрытию потерял более 11%, а Dow Jones — почти 13%. Как пишет Bloomberg, это стало одним из крупнейших обвалов после 19 октября 1987 года.

