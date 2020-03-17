Минюст США отозвал обвинения против «Конкорда» Евгения Пригожина

Министерство юстиции США отозвало обвинения против «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Консалтинг», которые обвинялись в финансировании вмешательства в выборы США 2016 года. Сделано это было из-за того, что компании «повара Путина» Евгения Пригожина попытались добыть через суд конфиденциальную информацию, пишет The New York Times.

Обвинение «Конкорду» было предъявлено в 2018 году на основании расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Кроме этого под обвинение попали «Агентство интернет-исследований» и 13 россиян. В отличие от других обвиняемых, «Конкорд» решил бороться суде. Но, по данным источника NYT в Минюсте, вместо того чтобы пытаться защитить себя, «Конкорд» воспользовался случаем, чтобы получить конфиденциальную информацию. В документах, которые потенциально могут быть переданы обвиняемым, есть сведения о правительственных источниках и методах расследования. Прокуроры опасаются, что «Конкорд» может опубликовать их в интернете. Они рекомендовали Минюсту США снять обвинения, «чтобы сохранить интересы национальной безопасности и не допустить того, чтобы Россия получила деликатную американскую информацию правоохранительных органов».