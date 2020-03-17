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Филиппины стали первой страной, приостановившей работу финансовых рынков из-за коронавируса

17.03.2020

Филиппинская фондовая биржа закрылась на неопределенный срок 17 марта, а торговля валютой и облигациями была приостановлена на неопределенный срок. Это первое в мире закрытие финансовых рынков из-за коронавируса. Власти объясняют происходящее заботой о здоровье трейдеров, сообщает Reuters.

Аналитики считают, что и другие страны могут последовать примеру Филиппин.

«Учитывая беспрецедентную скорость падения цен на акции, есть вероятность, что биржи могут быть закрыты в ближайшее время, если ситуация не изменится», — говорится в сообщении исследовательской компании Capital Economics.

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