Филиппины стали первой страной, приостановившей работу финансовых рынков из-за коронавируса

Филиппинская фондовая биржа закрылась на неопределенный срок 17 марта, а торговля валютой и облигациями была приостановлена на неопределенный срок. Это первое в мире закрытие финансовых рынков из-за коронавируса. Власти объясняют происходящее заботой о здоровье трейдеров, сообщает Reuters.

Аналитики считают, что и другие страны могут последовать примеру Филиппин.

«Учитывая беспрецедентную скорость падения цен на акции, есть вероятность, что биржи могут быть закрыты в ближайшее время, если ситуация не изменится», — говорится в сообщении исследовательской компании Capital Economics.