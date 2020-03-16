Правительство предложило запретить иностранцам въезд в Россию

Правительство подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в Россию граждан иностранных государств, в том числе граждан Белоруссии. Об этом говорится на сайте кабмина.

Документ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в РФ или следующих на похороны близких родственников.

«Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», — отмечается в сообщении.