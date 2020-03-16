В Москве запретили все уличные мероприятия

До 10 апреля в Москве из-за коронавируса запрещаются все массовые уличные мероприятия. А досуговые и развлекательные, спортивные мероприятия и выставки в помещениях запрещаются, если их численность превышает 50 человек. Школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. Все это делается в связи с ростом количества заболевших коронавирусом, говорится на сайте мэра Сергея Собянина.

«В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина. В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее есть определенная динамика — за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений», — отмечает Собянин.

Запрет на мероприятия вводится до 10 апреля. А школы закроются с 21 марта до 12 апреля. С 17 марта распространяется режим свободного посе­щения на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

«По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — говорится в сообщении.

Москвичей старшего возраста просят ограничить контакты с внешним миром, а режим двухнедельный самоизоляции теперь распространится на граждан и проживающих с ними людей, прибывающих из США, Великобритании, ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС. В наземном транспорте водители перестанут продавать билеты в салонах.