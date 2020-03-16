Голикова: россияне без симптомов смогут пройти тестирование на коронавирус

Постановление о поставке тест-систем во все субъекты, готовые проводить тесты в «лабораториях третьей и четвертой групп патогенности», подготовлено, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, провериться на вирус в лабораториях смогут и те россияне, у кого нет признаков простуды и кто не контактировал с заболевшими, передает «Интерфакс».

«Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание», — сказала Голикова.

Лаборатории при этом «будут использовать методы, не предполагающие выделения возбудителя», а их персонал должен будет дать согласие на работу с тест-системами.