КС одобрил поправки в Конституцию

Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон. Заключение опубликовано на сайте КС.

«Настоящее Заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.