КС одобрил поправки в Конституцию

«Настоящее Заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.
Именем Российской Федерации, кучкой трясущихся кивал форма правления в Российской Федерации изменена на монархию. Никакого содержательного обоснования, ни одного особого мнения. Запомните фамилии для будущих судебных процессов. Зато отменить и не признавать такую чушь будет легко pic.twitter.com/FfS7pDEeOz— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) March 16, 2020